06.03.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Политика, Скандал, Украина

Давление было на уровне угроз – Кожара о подписании соглашения с ЕС


Решение Виктора Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС привело к давлению со стороны США и ЕС.

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Об этом в ходе допроса на судебном заседании по делу о госизмене Януковича заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 20-х числах было принято и подписано решение (Кабмина). Это решение было доведено до посла Еврокомиссии Томбинского и посла США Пайетта 25-26 ноября. Украина выполнила все процедуры, но сразу же почувствовала сумасшедшее давление со стороны наших европейских партнеров уже накануне (Вильнюсского саммита). Я прибыл в Вильнюс 22 ноября, сразу же включился в переговоры с представителями Еврокомиссии. Было очень жесткое давление, чтобы Украина подписала документ», — рассказал Кожара.

По его словам, в момент завершения саммита прошли переговоры с лидерами отдельных государств ЕС и Еврокомиссии.

«Переговоры проводила европейская сторона. Уже вне границ дипломатического этикета, на уровне ультиматумов и угроз», — добавил экс-глава МИД Украины.

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