26.12.2017, Киев, Александр Ростовцев

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Дедушка Байден отнимает приоритет у сотника Парасюка

Ночью, 22 февраля 2014 года, в результате государственного переворота, именуемого «революцией гидности», робкий президент Янукович за год до выборов заработал приставку «экс» и подался в бега, бросив на произвол судьбы кабинет на Банковой, шикарное имение под Киевом, пресловутый золотой батон и всю Украину в придачу.

Первые несколько месяцев гиднюки оспаривали друг у друга приоритет – кто был ужаснее прочих, и чьи скачки на «Евромайдане» так сильно впечатлили Овоща, что тот покинул страну, побросав всё движимое и недвижимое имущество.

В конечном итоге на Украину навалились новые, ещё более серьёзные проблемы, чем правление донецкого клана, и бурление майданных фекалий постепенно улеглось, выработав консенсус: «режим кровавого прокремлёвского диктатора Януковича был свергнут восставшим народом, а руководящей и направляющей силой революции гидности стало украинское студенчество». Иначе говоря, «онижедети».

В этой благостной картинке всем нашлось своё место: и триумвирату из свидомых кулявлобов Труса, Балбеса и Бывалого, и героическим правосекам, и казаку Гаврилюку, и майданным сотням, и кастрюлеголовым толпам с бутербродами и уличной брусчаткой. Зато кукловодам, время от времени маячившим на «Евромайдане» в начале и середине движухи, была отведена скромная роль почётных гостей, практически санта клаусов с мешками рождественских печенюшек. Ещё через пару лет могла бы легко сложиться легенда о том, как старая фея Виктория Нуланд накормила миллион страждущих майдаунов пятью мешками выпечки подобно одному знаменитому библейскому персонажу.

И всё бы ничего, если бы вдруг бывшему вице-президенту Байдену внезапно не приспичило опубликовать книжечку трогательных мемуаров под названием «Обещай мне, папа».

Несмотря на то, что мемуары посвящены старшему сыну Байдена, умершему от рака в 46 лет, политик растёкся воспоминаниями по трём широким руслам. Это и собственно воспоминания о тяжёлой болезни сына, и общение с ним, и рассуждения о том, «как я не стал баллотироваться в президенты США, чтобы не мешать Хиллари Клинтон», а также о деятельности на посту вице-президента, которое сводилось к «урегулированию конфликтов» в Ираке, в Центральной Америке и на Украине через плетение заговоров и государственных переворотов.

Тема Украины затрагивает шесть визитов Байдена в эту страну, куда входили как встречи с «попэрэдныками», так и показательные визиты барина к холопам, во время которых Байдена усаживали за стол совещаний в президентское кресло, а Порошенко скромно томился среди прочей челяди.

Но самое смачное воспоминание Байдена касается событий на «Евромайдане», когда, по его словам, он приказал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу покинуть занимаемую им должность. После чего власть перешла в руки «молодого патриота по имени Арсений Яценюк».

По-видимому, директор кукольного театра Карабас-Барабас Байден слабо разбирался в иерархии своих украинских буратин с пьеро, поскольку до избрания Порошенко фигурой №1 в майданократическом паноптикуме значился «кровавый пастор» Турчинов, дорвавшийся до и.о. президента Украины. Тогда как «молодой патриот» Яценюк только через несколько дней после государственного переворота получил должность премьер-министра.

А вот, собственно, цитата из мемуаров, в которой Байден рассказывает о своём телефонном звонке Януковичу, после которой президент-лузер подался в бега:

«Я сделал последний из многих срочных звонков Януковичу в конце февраля 2014 года, когда его снайперы дюжинами убивали украинских граждан, и у нас были достоверные сведения о том, что он готовит еще более жесткую расправу. Я несколько месяцев обращал его внимание на обязанность проявлять сдержанность по отношению к своим гражданам, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих карателей и уходить. Его единственной реальной поддержкой были политические покровители и манипуляторы в Кремле, и я напомнил ему, что не стоит ожидать, будто русские друзья спасут его от этой катастрофы. Я также сказал Януковичу, что он потерял доверие украинского народа, и что история жестоко осудит его, если он будет продолжать убивать людей. Ничтожный, Янукович бежал с Украины на следующий день – благодаря мужеству и решимости протестующих, – и контроль над государством временно оказался в руках молодого патриота по имени Арсений Яценюк».

Скромненько так и со вкусом: «я позвонил ему, окаянному, и слегка пожурил, а окончательно сверг диктатуру уличный коллективный Парасюк».

Далее Байден повествует о событиях конца 2014 года, когда Порошенко стал президентом-узурпатором, но между «революционными реформаторами» уже обозначились серьёзные противоречия.

Байден настолько симпатизирует ничтожному Яценюку («Мне понравился Арсений. Он был умным – доктор философии, экономист, но не занудливый «ботаник». Он был серьезным молодым лидером, который заботился о том, чтобы его родная страна была жизнеспособной демократией с безопасными границами»), что регулярно названивает ему, призывая к единению с Порошенко, дабы «революция гидности» не пошла прахом.

«Партии Порошенко и Яценюка теряли энергию и отдалялись друг от друга, тогда как они должны были укреплять основы государственности и силы безопасности для защиты от Путина. Украинцы еще не сформировали рабочее коалиционное правительство в конце ноября, тогда как Порошенко уже шесть месяцев занимал пост президента. Если бы этого не было сделано в кратчайшее время, это означало бы досрочные выборы. И это стало бы серьёзной проблемой. Агенты Путина наверняка накачали бы денег в предвыборные кампании пророссийских кандидатов и, вероятно, похоронили любые надежды на реальную независимость Украины. Европейский союз и НАТО, скорее всего, забросили бы Украину как безнадежный случай, и страна вновь вернулась бы в токсичную орбиту России».

В дальнейшем, как мы помним, старания Байдена сбылись – заклятые друзья из БПП и НФ кое-как слепили из коррупционного дерьма псевдокоалиционное большинство в Верховной Зраде под угрозами МВФ и других иностранных кураторов перестать оказывать финансовую и политическую помощь Украине.

Однако, по признанию самого Байдена, сложившаяся политическая конъюнктура на Украине вызвала у него только разочарование своей «вялой борьбой с коррупцией».

Так несчастненький казак Байденюк столкнулся с давно и хорошо известным феноменом под названием «украинский прапорщик», и это его подкосило.

«Я был строг с Порошенко с момента его избрания девятью месяцами ранее. Я ясно давал понять, что он не может предоставлять европейцам какое-либо оправдание для отмены режима санкций против России. Он должен был продолжать борьбу с системной коррупцией, которая была частью политической культуры советского и постсоветского управления Украины – как в партии Яценюка, так и в партии Порошенко. Но украинский президент в то же время знал, что я сражаюсь за него, чтобы получить пакеты помощи от МВФ и кредитные гарантии. Я активно продвигал интересы Украины и помог получить нелетальное оружие – специальные радары, необходимые для определения местоположения российских минометов».

В этом пассаже ценно буквально всё. И то, как американский коррупционер Байден (стараниями которого сынок Роберт Хантер Байден вошел в совет директоров крупнейшего частного газового трейдера на Украине Burisma Holdings) рассуждает о системной коррупции в Советской и антисоветской Украине, и то, как он лукавит насчёт поставок радаров контрбатарейной борьбы.

Нет, радары для ВСУ США действительно поставляли, однако, после того, как в котле под Дебальцевом ополченцам ЛДНР достался целёхонький трофейный американский радар, кураторы стали присылать ВСУ комплекты контрбатарейной борьбы с ограниченным функционалом. Просто, «шоб було».

Байденовские откровения вызвали широкий общественный резонанс. Не удержался от комментариев бывший глава Кабмина Азаров.

Перво-наперво со своей странички в Фейсбуке Николай Янович ловит Байдена на лжи, заявляя, что грузинские и литовские снайперы, убивавшие демонстрантов и бойцов «Беркута», прибыли в украинскую столицу в рамках спецоперации США, а не по приказу Януковича. И Байден знал об этом.

«Для меня же эти воспоминания Байдена интересны только одним: свидетельством наглости и бесцеремонного вмешательства в наши внутренние дела, признанием участия американцев в реализации государственного переворота, которые безусловно, будут важными доказательствами обвинения участникам переворота на будущем судебном процессе», – подчеркивает Азаров.

Не знаю на счёт будущего судебного процесса и важных доказательств, но американское участие в государственном перевороте на Украине в ноябре 2013-го – феврале 2014 годов является секретом Полишинеля уже хотя бы из-за присутствия на «Евромайдане» заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Уж больно нетипично для фигур такого масштаба появляться в местах незаконных антиправительственных акций. За подобные выходки в уважающих себя странах следуют депортация в 24 часа и ноты протеста. Тогда как на киевском «Евромайдане» себя комфортно чувствовали и Нуланд, и министры иностранных дел ведущих стран ЕС, и провокаторы, и погромщики, и прочая деструктивная сволочь.

Что до циничных излияний дедушки Байдена, так это всё неофициально, хотя и представляет определённый интерес, как дополнительная приправа к основному блюду. Никто и не сомневался, что пана Овоща, имевшего с семейкой солидные накопления в Австрии и некоторых других странах, как следует обрабатывали со всех сторон всевозможные байдены, угрожая конфискациями в случае применения силы против путчистов. Способ проверенный – когда-то и Кучма погорел на подобном во время «оранжевой революции» 2004 года.

Тем не менее, спасибо Байдену за откровенность, ведь краткое содержание той части его мемуаров, которое посвящено «Евромайдану», можно описать следующим образом: дал хозяин команду одному холую освободить кресло – тот и освободил. Дал команду другому холую сесть в свободное кресло – тот и сел. Прикажут повторить – повторят столько раз, сколько надо. Незалежность другой не бывает и быть не может.