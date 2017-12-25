 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Вандализм, Политика, Украина

Дедушка Ленин отомстил Украине


Развал Украины как государства начался со сноса майданщиками памятника Ленину в Киеве. Об этом в эфире канала News-Front заявил бывший киевский журналист и политолог Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это больше похоже на мистику, но, тем не менее, покуда в стране не было «ленинопада», она существовала в едином политическом пространстве.

«Они же глупые, они, по сути, рушат сейчас те скрепы, которые держали Украину как таковую. Ведь, по большому счету, все началось с разрушения памятников Ленину. Личность очень противоречивая, неоднозначная и так далее — это отдельный разговор. Но факт остается фактом — после того, как были разрушены его памятники, начала разваливаться и рассыпаться сама Украина. Мистика? Наверное. Есть вещи, которые сложно объяснить, но, тем не менее, они работают. И когда вы повалите последний памятник Ленину в каких-нибудь глубоких селах, я думаю, что и от Украины ничего не останется», — заявил Ваджра

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