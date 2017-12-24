24.12.2017, Киев, Максим Карпенко

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Дела у филаретовцев – дрянь

Украинцы, публично заявляющие о своих симпатиях раскольническому «киевскому патриархату», втихую посещают храмы канонической УПЦ. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады Виктор Еленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, соцопросы показывают, что на словах сторонников КП значительно больше, чем реально прихожан храмов.

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«Мы видим, что общин зарегистрировано 12 тысяч, Московского Патриархата. Больше, чем «киевского патриархата». А людей, которые говорят, что принадлежат к «киевскому патриархату», намного больше.

Что это значит? Это может значить, что люди, которых спрашивают, к какому вы патриархату относитесь, они, тем самым, объявляют свою идентичность, а идентичность у них украинская.

Но я проверял это, и выходит, что в практиках, если сравнить тех, кто говорит «мы Московского Патриархата» и тех, кто «киевского», практики у них одинаковые — количество посещений церкви, количество молитв, количество финансовой поддержки своих храмов у них одинаковые.

Это может означать, что многие из тех, кто говорит, что относится к «киевскому патриархату», ходят в храмы Московского Патриархата, потому что рядом с ними нет других. Но не хотят в этом признаваться», — заявил Елецкий.