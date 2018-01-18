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Делегация Кучмы на переговорах в Минске требовала капитуляции ЛДНР
Украинская делегация сегодня на переговорах в Минске отказалась разъяснять причины принятия в Верховной Раде закона «о деоккупации Донбасса», противоречащего Минским соглашениям.
Об этом сообщает Виктория Талакина, пресс-секретарь спикера парламента ДНР Дениса Пушилина.
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«Делегацию Украины возглавлял сегодня Леонид Кучма… представителями Республик был поднят вопрос о принятом Верховной Радой Украины законе о реинтеграции. К сожалению, внятной аргументации о целесообразности данного законопроекта получено не было», — отметила Талакина.
В свою очередь Дарка Олифер, пресс-секретарь Кучмы, обнародовала заявление по итогам переговоров, из которого следует, что Украина требует капитуляции ЛДНР.
«Украинская сторона ожидает содержательного обсуждения в рамках Трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью продвигается создание соответствующей рабочей подгруппы…
В социально-экономическом блоке основным направлением работы является возвращение Украине предприятий, которые были незаконно захвачены в ОРДЛО в марте 2017 года и отмена всех актов РФ о признании документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО», — объявила пресс-секретарша Кучмы.
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