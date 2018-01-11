11.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Делегация УПЦ Московского Патриархата отказалась от встречи с Путиным

Делегация Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) отказалась от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на прошедшем в декабре Архиерейском Соборе РПЦ.

Об этом в интервью житомирской газете «20 хв» рассказал член украинской делегации митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

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«Это событие не было освещено в СМИ, и никто ничего не говорил. Мы, когда пребывали на Соборе, мы сразу одноголосно, то есть делегация УПЦ во главе с предстоятелем митрополитом Онуфрием, мы сразу отказались, если будут встречи в Кремле или приглашения президента РФ, УПЦ в этом не будет принимать участия.

Был интересный формат, и до конца не было известно, будет ли принимать участие в Соборе президент РФ. Но мы понимали, что мы должны решительно сказать или действие, и это был своего рода ультиматум, доказательство того, и свое отношение к политике РФ, а именно, мы высказались тем, когда стало известно, что прибывает президент РФ, что мы встали и не пришли на эту встречу, все архиереи вместе с Блаженнейшим.

Мы ждали в других палатах, в храме Христа Спасителя, пока пройдет встреча, но мы на этой встрече не были. Про это СМИ не писали.

Для архиереев Русской Православной Церкви и этот наш поступок был не понятен, и мы снова-таки подчеркнули, что мы автономны в своих решениях», — похвалился украинский архиерей.

Отметим, что, в то же время, для представителей Киевской епархии УПЦ МП, которая продолжает оставаться частью РПЦ и включает епархии в Крыму и Донбассе, не зазорно принимать участие в политических мероприятиях Петра Порошенко.

Так, например, митрополит Киевский Онуфрий участвовал 8 мая в т.н. церемонии «примирения» с бандеровцами, которой украинские власти пытаются заменить День Победы.