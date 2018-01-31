31.01.2018, Харьков, Марк Старолисов

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«Дело «Топаза»: убийцы обвиняют жертву

В Харькове снова свершилось издевательство над правосудием. Только на сей раз — еще более наглое, чем, обычно. Киевский районный суд Харькова вынес приговор активисту Антимайдана Игнату Кромскому, известному больше, как «Топаз».

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Казалось бы, по форме всё, как обычно — нацисты из «Азова» в зале угрожают судье и обвиняемому, прокурор просит запредельный срок, который в приговор не умещается и наполовину, доводы адвоката утопают. А большинство жителей города даже не догадываются, о чем идет речь, хотя местные СМИ что-то там сообщают.

Игнату вменяли три статьи по четырём эпизодам: ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) за интервью российским СМИ), ч.1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках) за участие в освобождении Дома Советов от засевших там правосеков 1 марта 2014 года и события на ул. Рымарской 14 марта того же года и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура требовала посадить его на 15 (пятнадцать!) лет тюрьмы. Суд оставил восемь, из которых засчитано уже более шести (с учетом «закона Савченко»), то есть часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 г., с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 г. до 20 июня 2017.) должна быть зачислена в срок отбывания наказания из расчета день за два. Кроме того, 718 тысяч и 18 тысяч гривен нужно взыскать с Кромского за материальный ущерб и судебные издержки в пользу государства.

А теперь разберемся по каждому пункту. Итак, в зачет срока не вошли те три месяца, которые Игнат провел в изоляторе СБУ. Его сначала готовили на обмен, а потом почему-то передумали. Впрочем, теперь его ни на кого менять не будут. «Да, предлагали (участвовать в обмене — М. С.). Я сказал, что я — гражданин Украины, гражданин этого города», — отказался он от этого предложения депортации за пределы региона. То есть сидеть Игнату еще два года.

С судебными издержками понятно: заседания шли долго. А вот с ущербом гораздо интереснее получается. Казалось бы, почти неделю громили и свинячили в здании правосеки, а возмещать приходится освободителям здания от них. Да и сама сумма тоже вызывает недоумение. Ведь у Игната ее в принципе быть не может и заработать в обозримые сроки ее не под силу ему. Видимо, его перепутали с пращуром, Дмитрием Кромским, чью кондитерскую фабрику большевики национализировали, а ныне ее развалины не украшают ул. Конторскую.

В зале суда находились представители ОПГ «Азов». Они (по какому праву?) задают Кромскому вопросы: «Ты бил людей? Ты меня лично выводил. Как это ты не признаешь свою вину?» Игнат ответил нацистам: «Придет и ваш черед. Почему моих друзей расстреливали, но никто не отвечает?».



Один из штурмовиков был тогда захватчиком здания, которых жители Харькова провели через «коридор позора» и передали милиции. Таким образом, на скамье подсудимых оказался не захватчик, а освободитель здания, помогавший местной власти работать, а милиции — задерживать нарушителей.

Но еще более вопиющей несправедливостью является обвинение Игната в беспорядках на ул. Рымарской. Вкратце напомню ситуацию. Несколько дней микроавтобус с членами банды «Патриот Украины» (из нее и вырос «Азов») терроризировал харьковчан, стрелял в них. Когда его обнаружили антимайдановцы, то они вместе с милицией попытались задержать террористов, Те забаррикадировались в своем офисе и открыли стрельбу по правоохранителям и жителям города. Тогда погибли Артем Жудов и Алексей Шаров, был ранен сотрудник милиции. После трудных переговоров, которые вел мэр, террористы сдались. А теперь обвиняют одного из тех, кто вместе с милицией отстаивал общественный порядок. Так то должен сидеть на скамье подсудимых по двум этим эпизодам?

Этот вопрос не прокурору и не судье: они знают, что если «патриотическая общественность» посчитает их мягкотелыми, то им и их семьям светит, как минимум, визит к травматологу. Это вопрос к государству, которое на стороне убийц и погромщиков, а не своих граждан и правоохранителей.