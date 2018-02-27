27.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Демография, Украина, Экономика коллапса, Эмиграция

Демографическая драма Украины


За последние годы Украина потеряла несколько миллионов работоспособных граждан и сегодня один работающий кормит 7 — 10 детей и пенсионеров.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Демографическая ситуация изменилась драматически — помимо того, что мы вымираем и количество рождающихся в два раза меньше, чем умирающих, большая миграционная волна приводит к тому, что мы остаемся без рабочей силы. Если до сегодншнего момента это был, скорее, плюс, чем минус, то теперь это превращается в огромный минус потому что в стране реально треть рабочей силы уехала заграницу. Из 18 миллионов трудоспособных украинцев в стране есть около 12 миллионов… Сегодня у нас 12 миллионов пенсионеров, 6 миллионов детей и плюс, из этих 12 миллионов работающих в Украине только около половины создают добавочную стоимость. Фактически получается, что один работающий человек реально кормит 7 — 10 человек», — заявил Романенко.

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