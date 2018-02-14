14.02.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

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День cвятого Валентина – праздник не всех влюбленных

В прошлом десятилетии, когда мои дети учились в киевской школе, там вместо выполненных от руки школьных газет красовались типовые «Шкільні газети від Київстар». Подрастающее поколение (вышедшее в итоге на Евромайдан), получало из них столь необходимую информацию, к примеру, о самом длинном в мире поцелуе и сопровождающих его физиологических подробностях.

Как тогда пояснила мне завуч по воспитательной работе, демократические ценности просто обязывают их удовлетворять самые свежие интересы учеников, тем более описанный номер газеты посвящен празднику св.Валентина. Но, соответствует ли образ святого выставлению на всеобщее обозрение своих интимных желаний?

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Святой Валентин прославился в правление римского императора Аврелиана (270-275 гг.) – гонителя христиан. Он был епископом города Интерамны в Умбрии (разумеется – «подпольным»). Но еще – и знаменитым целителем. Силой молитвы Валентин врачевал безнадежные недуги и тем приводил пациентов к вере во Христа. Так в числе христиан оказался и сын городского префекта. Весь свой гнев отец-язычник обратил на святителя, казнив его отсечением головы.

Это практически все «официальные» сведения о Валентине, которые можно почерпнуть из Житий святых. Православная Церковь отмечает память святителя 12 августа (по новому стилю). А 14 февраля св.Валентин почитался в Умбрии как местный святой.

А причем тут влюбленные?

Похоже, в данном случае мы имеем очередной пример совмещения языческих и христианских праздников. Вспомним хотя бы наши отечественные Святки, Масленицу, Ивана Купала…

Также и в Италии – праздник любви восходил к римскому фестивалю в честь богини брака Юноны, отмечавшемся 14 февраля. Так и св.Валентин в массовом сознании превратился в персонажа, покровительствующего отношениям полов. Видимо тогда и появились народные легенды о нем.

По одной из них интерамнийский епископ, в нарушение приказа солдатского императора, запрещавшего своим солдатам жениться, тайно венчал их со своими любимыми. Но быть такого не могло в принципе – по причине отсутствия в те века обряда венчания.

В XV-м веке этот праздник пересек Ла-Манш и всплыл и на Туманном Альбионе в виде «выбора Валентины». Кусочки пергамента с именами приятельниц молодые люди вытягивали из шляпы и обязывались весь следующий год служить «избраннице». Согласитесь – далековато от законов любви, но, тем не менее, именно этот обычай положил начало празднованию «дня влюбленных» во всем мире.

Со временем кусочки пергамента переросли в «валентинки» из цветной бумаги, подписанные цветными чернилами. В XVIII в. ими уже обменивались вместо подарков. Похоже, именно с открытками связана еще одна легенда о Валентине. По ней, когда святой ожидал в тюрьме казни, он успел влюбиться в слепую дочь своего будущего палача и исцелил ее. Перед казнью он оставил ей прощальную записку и подписался: «Твой Валентин». Получив ее, девушка прозрела.

Благодаря изобретательности влюбленных, оформление и наполнение «валентинок» XVIII в. поражало своим разнообразием. Чаще всего писались они акростихом, первые буквы каждой строки которого составляли имя возлюбленного. «Валентинки» вырезали ножницами, оформляли как кружево, раскрашивали под средневековую грамоту и т.д. Но со второй половины XIX в. предприимчивые американцы поставили производство сердечек, купидончиков и целующихся птичек на конвейер (уже тогда подъем на празднике составлял 100000 долларов) и надобность в самостоятельном творчестве отпала.

Каждый сходит с ума от любви по-своему

Впрочем, подобное «потреблятство» охватило не все народы. К примеру, в Уэльсе еще теплится традиция вырезания из дерева «ложки любви» и дарения их любимым 14-го февраля. Непременный орнамент таких ложек – сердца и ключи «к ним».

Французы в День Святого Валентина дарят драгоценности и пишут любовные четверостишия.

В Японии празднование дня св. Валентина было «раскручено» в 30-е годы XX века как рекламный ход одной шоколадной фирмы. Но дарят в этот день подарки мужчинам – этакое 23 февраля по-японски. Кроме того, в этот день влюбленные взбираются на специально возведенный помост и изо всех сил выкрикивают любовные признания.

А вот немцы считают Валентина покровителем… психически больных и украшают в этот день психиатрические лечебницы, а в часовнях при них проводят молебны.

Влюбленные поляки стараются в этот день совершить паломничество в Познаньскую базилику – оно из мест, где покоятся мощи святого Валентина.

К нам же февральский «День св.Валентина» пришел именно в американском его варианте – вместе с Макдоналдсами, «мыльными операми» и прочими прелестями «цивилизованного мира». Но это отнюдь не значит, что наши предки не отмечали праздник любви и верности. Таковым на Руси считался День памяти святых супругов Петра и Февронии, приходящийся на 8 июля (25 июня по старому стилю).

Нет повести радостней на свете

Муромские князь Петр и княгиня Феврония жили на переломе XII-XIII вв., и предания о них сведены в памятник древнерусской литературы «Повесть о Петре и Февронии».

Князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Отцовский престол он унаследовал в 1203 году. За несколько лет до этого Петр заболел проказой, от которой его не в силах был излечить ни один врач. Но вот один из его слуг привез из Рязанской земли юную целительницу по имени Феврония, которая смогла поставить князя на ноги. За это время девица успела покорить Петра своей душевной чистотой и мудростью. Не колеблясь, князь взял ее в супруги.

Но Феврония была простолюдинкой, и бояре, науськиваемые своими женами, потребовали от князя разорвать этот «неприглядный» брак. Верность Петра своей любви оказалась сильнее ревности к власти, и он поставил бояр перед выбором: либо он оставляет Муром, либо они оставляют свои требования. Бояре, каждый из которых втайне мечтал о престоле, выбрали первое. Так князь и княгиня покинули Муром и пустились в скитания. Повесть описывает лишения, испытания и искушения, только укрепивших чувства супругов.

Через некоторое время их настиг гонец из города, который сообщил, что бояре в борьбе за власть перебили друг друга и залили Муром кровью. Народ же требует, чтобы княжеская чета вернула себе правление Муромской землей.

После этого они справедливо правили около двадцати лет, особо прославившись своим милосердием, и скончались в один день и час 25 июня 1228 года.

По завещанию тела их были положены в один гроб. Чудеса, исходившие от гроба, позволили причислить благоверных князя и княгиню к лику святых. С тех пор день памяти Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, считается праздником покровителей всех, решивших вступит в брак. А люди женатые в этот день просят Бога о семейном согласии.