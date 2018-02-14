14.02.2018
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Крым, Образование, Общество, Сюжет дня

День Валентина в Крыму признали нетрадиционным


В Крыму местные чиновники не рекомендуют празднование дня святого Валентина в школах . Соответствующее распоряжение издало Министерство образования, науки и молодежи республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прямого запрета не поступило, однако ведомство отмечает, что празднование дня Святого Валентина не отвечает крымским традициям.

«Проведение мероприятий, посвященных дню Святого Валентина, не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях Республики Крым», — говорится в сообщении.

При этом, в Минобразовании напомнили, что 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности.

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