13.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Транспорт, Украина

Депортация Саакашвили обрастает новыми скандальными подробностями


Бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, занимавшего на Украине пост губернатора Одесской области, а в последнее время ушедшего в оппозиционеры, депортировали из Украины на самолете, принадлежащем через офшоры президенту Петру Порошенко.

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Об этом в своем блоге заявил депутат Верховной Рады Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко», — пишет Луценко.

В подтверждение своих слов депутат обнародовал копию из системы отслеживания полетов Flightradar.

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