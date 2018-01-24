24.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Депутат ДНР обвинил Ахметова в том, что тот бросил жителей Донбасса

Самый влиятельный человек Украины, заявлявший на каждом углу, что народ Донбасса – его плоть и кровь, в самую трудную минуту попросту бросил жителей региона.

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С такими обвинениями в адрес Рината Ахметова на телеканале «Union» выступил депутат Народного Совета ДНР Валерий Скороходов.

«Бывшие владельцы национализированных предприятий, такие как Ринат Ахметов, могут делать только гадости для жителей Донбасса. Мы знаем, что в Европе он создал несколько лабораторий по выявлению месторождений угля. Это было сделано для того, чтобы уголь из Донбасса не продавался в европейские страны», − рассказал Валерий Скороходов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат ДНР поделился своими воспоминаниями о том, что, когда народ Донбасса возлагал на Рината Ахметова все свои надежды, он, в свою очередь, прикрываясь громкими лозунгами, бросил людей на произвол судьбы.

«Также мы помним, как в 2014 году он говорил, что народ Донбасса – это его плоть и кровь, и он приложит все усилия, чтобы здесь было всё хорошо. Мы уже видим как на протяжении четырёх лет у нас «хорошо».

В 2014 году он встречался с активистами города, сам организовал встречу с жителями Донецка. Люди надеялись на него, на то, что он со своими связями поможет мирно урегулировать данный конфликт. Не брось он Донбасс в трудную минуту, Ахметов мог бы войти в историю, как легендарная личность. А по факту он попросту погнался за прибылью», − подытожил он.