27.02.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Депутат Госдумы: Хватит уже сопли жевать на Украине

Россия должна перейти к более радикальным действиям в Донбассе и русских областях Украины. Об этом во время пресс-конференции в Москве на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня есть два варианта: либо мы просто должны сдать Донецк с Луганском, либо мы должны их признать… Всё, что мы сделали, — это приняли закон о более простом получении гражданства для украинских граждан и признали дипломы. Сейчас мы делаем такие шаги, которые по-хорошему надо было сделать ещё три года назад. У нас война в Донбассе идёт уже больше, чем Великая Отечественная, а всё, что мы сделали, это признали дипломы и паспорта.

Здесь все движения должны быть предельно понятны: например, признание в экономическом плане. Никто не говорит о том, чтобы прямо завтра сказать: «Вот, эти два государства независимы», хотя, на мой взгляд, так и надо сделать. У людей там нет никаких документов: они не могут продать дома, квартиры…

Естественно, что нам надо работать не со всей Украиной как таковой, а с отдельными территориями, где действительно к нам относятся хорошо – Одесса, Харьков и так далее, это почти весь юго-восток. Вместо украинской идентичности мы должны дать им свою собственную территориальную, которая связана с нами, с Русским миром…

Хватит уже сопли жевать, нужны чёткие и понятные действия. Мы должны понимать, к чему мы идём по Луганску и Донецку. И это не просто «Мы будем посылать гуманитарку», этот этап давно прошёл.

Когда мы сами будем понимать, к чему мы идём, наши партнёры тоже поймут, что мы не свернём с этого пути. Они нам что-то говорят о санкциях, но они, как сказал Рогозин, теперь навсегда, — и это правда. Они и были навсегда.

Более того, никто и никогда их с нас не снимет, по этому поводу не надо питать никаких иллюзий. Они выдумают всё, что угодно, лишь бы они были», — заявил депутат.