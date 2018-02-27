27.02.2018, Москва, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина

Депутат Госдумы: у республик Донбасса хватит военных сил на сдерживание Украины


России совершенно не обязательно вводить войска в Донбасс, ибо у республик хватит средств на сдерживание украинской агрессии.

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Об этом во время пресс-конференции на тему: «Война за Донбасс: К чему приведёт закон о реинтеграции?» заявил депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«России совсем не обязательно вводить войска. Основываясь на тех решениях, которые сейчас происходят в военной сфере между Донецком и Луганском, можно сделать вывод, что в республиках достаточно средств на то, чтобы сдерживать агрессию даже в три раза превосходящего противника.

Совсем не обязательно вводить войска. Современные войны не заключаются в линии обороны, как это было во времена Великой Отечественной войны – от моря до моря, через всю Европу. Это конфликты, которые происходят локально на территориях. Там речь идёт не о войсках, а о той технической поддержке, которую делает та или иная военная группировка. Уничтожение этой технической поддержки совсем не означает, что мы должны что-то вводить. Но то, что мы не будем стоять в стороне, это очевидно», – заявил Алексей Журавлёв.

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