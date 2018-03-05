05.03.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Депутат Госдумы: ВСУ сознательно обстреляли нашу делегацию

Огонь со стороны ВСУ по делегации российских депутатов был сознательной провокацией. Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» написал попавший сегодня под обстрел в ДНР депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уверен, что обстрел делегации партии «Родина» со стороны ВСУ был целенаправленной акцией агрессии с украинской стороны», – написал Журавлёв, добавив, что никто не пострадал.

Он подчеркнул, что необходимо полное гуманитарное признание ДНР и ЛНР со стороны России.

«Если же Киев пойдет на эскалацию конфликта, ополченцев никто уже не остановит и мало не покажется!» – уверен депутат.

«Армии Донецкой и Луганской народных республик имеют все возможности успешно отражать атаки ВСУ, так что не рекомендую киевским войскам переходить в наступление, к чему призывает Порошенко», – добавил Алексей Журавлёв.