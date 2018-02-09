09.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Депутат из Мариуполя отказался переходить на мову в Верховной Раде

Украинские националисты в Верховной Раде не смогли заставить депутата из Мариуполя Сергея Матвиенкова перейти с русского на украинский язык в своем выступлении.

Так, во время часа вопросов к правительству Матвиенков на русском языке обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разъяснить вопрос по субсидиям. Его сразу же перебила вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уважаемый господин Матвиенков, на украинском, я вас очень прошу. На государственном языке, он у вас очень хороший, очень благодарю», — заявила Геращенко.

На это Матвиенко ответил, что представляет русскоязычный регион и отказался переходить на «мову»: «Подождите, я представитель города Мариуполя. Если мы говорим о реинтеграции Донбасса, если вы таким образом относитесь к русскому языку…».

Националисты в парламенте разразились криками, а Геращенко решила дать продолжить депутату.

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«Уважаемый господин Матвиенков, пожалуйста, ваш вопрос. Я прошу не перебивать вопрос господина Матвиенкова от города Мариуполя, прошу вас», — сказала Геращенко.

Далее Матвиенков продолжил на русском, но его снова заглушили «коллеги». После этого Геращенко решила не нагнетать обстановку и самостоятельно перевела вопрос Матвиенкова на украинский язык для премьер-министра Гройсмана (который, к слову, прекрасно понимает русский).

«Новое, молодое поколение, оно говорит на украинском языке, за который мы боремся и будем бороться дальше», — ответил, в свою очередь, Гройсман.

Далее слово взял спикер парламента Андрей Парубий призвавший говорить на «мове»:

«Я хочу обратиться ко всем в зале по поводу того, что использование государственного языка в высшем законодательном органе украинского государства, где украинский язык является государственным — это уважение ко всему государству и ко всем гражданам Украины. Сотнями лет украинский язык уничтожался, и сегодня мы имеем возможность и шанс возрождать украинский язык. Во всех парламентах Европах, в парламенте США, где также есть очень много мощных, сильных национальных меньшинств, разговаривают, выступают на государственном языке. И в этом уважение ко всем. Я обращаюсь ко всем народным депутатам — каждые подобные ситуации раскалывают парламент и создают конфликтные ситуации, потому у меня просьба ко всем — в дальнейшем использовать только государственный язык во время наших дискуссий, во время дискуссий в парламенте».