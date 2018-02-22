22.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Общество, Политика, Украина

Депутат из Севастополя ответил Порошенко


Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал подписание президентом Украины Петром Порошенко так называемого закона о «реинтеграции» Донбасса.

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«Это закон о войне – ни дать, ни взять. Он его вносил в парламент, он его и подписал. Он обратился к нам, крымчанам и севастопольцам и сказал: а на будущее крымчанам стоит присмотреться к этому закону», — сказал Белик сегодня на пресс-конференции в Москве.

Он подчеркнул, что крымчане не собираются изучать украинские законы.

«Я хочу ответить Петру Алексеевичу: крымчане и севастопольцы изучают только те документы, над которыми стоит герб Российской Федерации. Других документов они не изучают, и изучать не будут. Севастополь и Крым вернулись в Россию и счастливы», — подчеркнул Белик.

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