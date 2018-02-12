12.02.2018, Киев, Владимир Гладков
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Донбасс, Общество, Политика, Украина

Депутат Рады признала, что Украина достала международных партнеров


«Международные партнёры» Украины вынуждены давить на киевскую власть, чтобы та придерживалась общепринятых норм, в том числе и в пенсионном законодательстве.

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Об этом в эфире канала «Общественное ТВ Донбасса» заявила депутат Верховной Рады Украины Наталья Веселова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос выплаты пенсий переселенцам и жителям оккупированных территорий поднимался нашими международными партнёрами уже не раз. В последнее время это происходит очень часто. Если взять последнюю резолюцию ПАСЕ, то данный вопрос там чётко прописан. Это говорит о том, что Украина уже так достала своих международных партнёров, что нас тыкают носом в конкретную проблему», – заявила Веселова.

По мнению нардепа, таким образом «международные партнёры» пытаются уберечь недалёкое киевское руководство от серьёзных проблем.

«Нас пытаются уберечь от массовых исков в ЕСПЧ. А эти иски будут автоматически удовлетворяться, и Украина выплатит не только те размеры пенсий, которые она задолжала, но и выплатит каждому пенсионеру моральный ущерб, который исчисляется от пяти тысяч евро и выше», – добавила Наталья Веселова.

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