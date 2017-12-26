 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина

Депутат рассказал, как в 2014 году Порошенко на свою голову послушал Гелетея


Летом 2014 года Украина имела шанс завершить конфликт на Донбассе ценой относительно небольших потерь, сохранив при этом экономику и сам регион в своем составе.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, для наступления мира на Донбассе в 2014 году нужно было потратить три-четыре месяца, но Порошенко решил повоевать.

«Сама идея организации встречи в Минске возникла 1 июля 2014 года после того, как Петр Порошенко под давлением убедивших его Гелетея и других военных вышел из режима перемирия. Тогда с 20 по 30 июня было реальное перемирие. Погибших было на тот момент 74, гривна была 9, экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины, ВВП пошатнулся на 7%, а сейчас он обвалился в два раза — со 182 миллиардов до 94 миллиардов по итогам этого года. Тогда формула нивелирования этого конфликта была практически решена. Три-четыре месяца нам понадобилось бы, чтобы реализовать те договоренности, которые были понятны и Киеву, и так называемым ДНР/ЛНР. К сожалению, решили повоевать», — заявил Шуфрич.

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