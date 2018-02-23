23.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Депутат Верховной Рады: Крым вернём силой. Будет украинским или безлюдным

Депутат Верховной Рады ляшковец Игорь Мосийчук сожалеет о том, что ему не удалось направить в Крым в 2014 году так называемый «поезд дружбы», но котором собирались приехать боевики Майдана.

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«Я твердо убежден, что тогда формирование добровольцами, патриотами, националистами так называемого поезда «дружбы» было последним шансом защитить полуостров от российской агрессии. Импотентная власть и откровенные кремлевские кукушки провозгласили нас, патриотов и националистов, провокаторами, параллельно запретив украинским вооруженным силам оказывать сопротивление», — написал Мосийчук у себя в «Фейсбуке».

Он согласен с тем, что его инициатива усилила антиукраинские настроения в Крыму, но считает, что «кремлевская пропаганда» использует любой повод, и бороться с ней бесполезно.

«Уже скоро мы украинцы силой вернем себе то, что нам принадлежит по праву, в том числе, и оккупированный Крым. Крым будет украинским или безлюдным», — написал Мосийчук.