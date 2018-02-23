23.02.2018, Москва, Елена Острякова
  3 232 просмотров
Крым, Политика, Россия, Украина

Депутат Верховной Рады: Крым вернём силой. Будет украинским или безлюдным


Депутат Верховной Рады ляшковец Игорь Мосийчук сожалеет о том, что ему не удалось направить в Крым в 2014 году так называемый «поезд дружбы», но котором собирались приехать боевики Майдана.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Я твердо убежден, что тогда формирование добровольцами, патриотами, националистами так называемого поезда «дружбы» было последним шансом защитить полуостров от российской агрессии. Импотентная власть и откровенные кремлевские кукушки провозгласили нас, патриотов и националистов, провокаторами, параллельно запретив украинским вооруженным силам оказывать сопротивление», — написал Мосийчук у себя в «Фейсбуке».

Он согласен с тем, что его инициатива усилила антиукраинские настроения в Крыму, но считает, что «кремлевская пропаганда» использует любой повод, и бороться с ней бесполезно.

«Уже скоро мы украинцы силой вернем себе то, что нам принадлежит по праву, в том числе, и оккупированный Крым. Крым будет украинским или безлюдным», — написал Мосийчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть