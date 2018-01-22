22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Детей на подконтрольной Киеву Луганщине нарядили в шаровары и раздали комиксы о «российской агрессии»

На подконтрольной Украине части Луганщины власти союрали одетых в шаровары и вышиванки детей местных жителей и презентовали им антироссийские комиксы под названием «Приключения Мыкытки».

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Об этом сообщает киевское издание Укринформ.

«Война — это огромная беда, которая может выпасти на долю человека и долю страны. Украинцы — миролюбивая нация, однако в течение всей своей истории вынуждены защищать родную страну от захватчиков. И мы хотели рассказать доступным языком комиксов, что происходит с теми ребятами, которые находятся и в Крымском, и в Станице Луганской, и в других селах на линии разграничения огня», — заявил на презентации назначенный Киевом глава т.н. руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его словам, на изготовление и печать семитисячного тиража комиксов из областного бюджета выделено 400 тыс. гривень.

На страницах этого графического рассказа изображена история маленького мальчика Мыкытки, который является свидетелем «вооруженной агрессии России против Украины».

«Главного героя, родителей которого похитили и содержат под стражей боевики, приютили наши военнослужащие. Звучат реальные географические названия: Крымское, Трехизбенка, Новотошковское», — сообщает издание.