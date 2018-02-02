02.02.2018
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Медицина, Политика, Скандал, Украина

Диабет дал осложнения на психику Порошенко


Окружение Петра Порошенко пользуется неадекватностью президента Украины, поддерживая его фантазии, чтобы набивать свои карманы.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет киевский журналист, редактор портала Capital.ua Вячеслав Чечило.

«Я, кажется, разгадал, что происходит на Банковой. Порошенко неадекватен и, возможно, психически болен (диабет иногда дает серьезные осложнения), — полагает журналист. — Но его окружение всеми силами поддерживает его фантазии. Им банально выгодно — пока президент сходит с ума они судорожно набивают карманы. Веря, что отвечать будет он, а не они».

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