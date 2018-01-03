03.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Диабетика Порошенко довели до алкоголизма

Если американцы вдруг решат уходить из украинской политики, в Киеве произойдет мягкий «дворцовый» переворот.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если американцы начнут уходить из Киева, то здесь произойдет мягкий переворот. Будут удалены из верхних эшелонов власти люди, которые неугодны Москве, которые наиболее радикально выступали против сближения с Россией. Я не имею в виду Порошенко или премьер-министра. Я имею в виду других — людей, которые влияют тоже очень. Которые сегодня Порошенко, может быть, мешают сделать то, что он бы хотел», — сказал композитор.

Он также добавил, что Порошенко явно изменился не в лучшую сторону.

«Так не может выглядеть успешный бизнесмен, не может злоупотреблять алкоголем при наличии болячек типа диабета… Не все так однозначно. Если он восстановит экономические отношения с Россией, я за него буду голосовать. Не потому, что я ватник, а потому что я хочу, чтобы наши люди жили нормально, чтобы они имели работу, а не так, как сейчас… Народ в массе своей аполитичен, он хочет просто хорошо жить — то, что ему сейчас не дают. Четыре года ему не дают нормально жить, а все хуже и хуже», — утверждает Быстряков.