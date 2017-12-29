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29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко
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Коррупция, Криминал, Местная власть, Общество, Политика, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Директора николаевского аэропорта повязали за взятку губернатору


Директор «Международного аэропорта «Николаев» Михаил Галайко задержан на взятке главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко 700 тыс. гривен.

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Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Директор „международного аэропорта Николаев“ Галайко предложил председателю ОГА Николаевщины 700 тыс. гривен за продление трудового контракта», — написал он.

Сообщается, что указанные денежные средства коррупционер получил в качестве «отката» от руководителя ООО «Автомагистраль» за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн гривен.

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