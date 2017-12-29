29.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Директора николаевского аэропорта повязали за взятку губернатору

Директор «Международного аэропорта «Николаев» Михаил Галайко задержан на взятке главе Николаевской областной государственной администрации Алексею Савченко 700 тыс. гривен.

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Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Директор „международного аэропорта Николаев“ Галайко предложил председателю ОГА Николаевщины 700 тыс. гривен за продление трудового контракта», — написал он.

Сообщается, что указанные денежные средства коррупционер получил в качестве «отката» от руководителя ООО «Автомагистраль» за подписание актов выполненных работ по строительству взлетной полосы на сумму 64 млн гривен.