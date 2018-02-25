25.02.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Диверсанты ВСУ подорвались на собственной мине: двое погибших, несколько раненых

В результате подрыва на собственной мине двое украинских диверсантов погибли, ещё трое получили ранения при попытке пересечь линию разграничения.

Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«24 февраля ещё две украинские семьи остались без кормильцев, а по документам они будут числиться как пропавшие без вести. И в лучшем случае, для успокоения родственников, лживые украинские СМИ начнут их поиски, естественно лишь на страницах в интернете», – добавил Марочко.

«Во время выхода диверсионно-разведывательной группы противника к линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в результате подрыва на собственной мине погибли двое военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения 54-й бригады ВСУ, еще трое получили тяжелые ранения и госпитализированы», – рассказал представитель НМ ЛНР.