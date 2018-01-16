16.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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Дизентерия – новая причина небоевых потерь ВСУ

Помимо ставших уже традиционными причин небоевых потерь ВСУ, таких как подрывы на своих и «братских» минах, самострелы, «пьяные разборки» и тому подобное, у «самой сильной армии в Европе» появилась новая проблема. Ряды украинской армии начали выкашивать инфекционные заболевания, и в частности, нехарактерная для данного времени года, дизентерия.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кроме подрывов на своих и «братских» минах, а также самострелов, армия Украины в зоне так называемой АТО ежедневно теряет десятки военнослужащих в результате обычных инфекционных болезней. Наиболее распространённые за декабрь 2017 года стали ОРВИ и, как ни странно для этого времени года – дизентерия», – сообщил Эдуард Басурин.

По его сведениям, за декабрь прошлого года в госпиталях и лечебных заведениях в зоне так называемой АТО лечение от дизентерии прошли более 1 500 военнослужащих.

Такая ситуация, по мнению заместителя командующего оперативным командованием ДНР, в ВСУ сложилась «благодаря» отличному обеспечению со стороны тыловиков, медиков и «отцов-командиров».