11.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Для обмена пленными СБУ собирает уголовников с донецкой пропиской

Украинские спецслужбы занимаются составлением списком обмена пленных, в который включаются люди, осуждённые за тяжкие преступления и не имеющие никакого отношения к гражданской войне в Донбассе.

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Об этом сообщил военнопленный, которого продолжает удерживать украинская сторона, дозвонившийся на Горячую линию МВД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В нашем СИЗО …. (данная часть исключена с целью обеспечения безопасности обратившегося – авт.) ожидают перевода на зону несколько человек с донецкой пропиской. Причём, они и до войны жили уже в центральной Украине, но в паспортах прописка донецкая и Донецкой области стоит. Двоих из них вытягивали сотрудники СБУ на приватный диалог. Мужики уже с приговорами, но не по нашим – «сепарским» делам», – рассказал военнопленный.

Осуждённых, один из которых обвиняется в грабеже с применением насилия, другой – в убийстве, вербуют украинские спецслубы.

«СБУшники оказывали на них давление, чтобы те в обмен пошли – на вторую волну. Говорили – и родине послужите, и срок мотать не будете на украинской зоне. Короче, вербовали их, наверно, чтобы те потом ещё шпионили для СБУ», – предполагает ополченец.

«Но вопрос не в этом, а нас кто будет менять?! То есть, одного и второго на обмен, а я продолжу сидеть? Но они же не участвовали ни в войне, ни в митингах и Референдуме в мае 2014. Они вообще не из Донбасса. Говорят, раньше жили там, до войны. Они из центральной Украины», – сообщил военнопленный.