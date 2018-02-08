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Для проверки готовности ВСУ к наступлению в зону «АТО» прибыли офицеры из США
В зону так называемой «АТО» прибыло американские офицеры, чтобы проверить боеготовность ВСУ, а также узнать, куда идут выделенные Америкой деньги.
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Такую информацию сегодня на брифинге озвучил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В зону так называемой АТО с инспекцией прибыла группа офицеров из командования ВС США в сопровождении представителей Генштаба ВСУ. В настоящее время проверке подвергаются бригады ВСУ, входящие в состав оперативно-тактической группировки «Донецк». Главная цель данной инспекции – проверка готовности соединений ВСУ к ведению наступательных действий. Кроме того, западных специалистов интересует проблема расхищения украинским военным командованием денежных средств, выделяемых спецслужбами США», − заявил Басурин.
Метки: ВСУ, конфликт в Донбассе, Эдуард Басурин
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