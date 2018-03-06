06.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

745 просмотров

Для украинских заробитчан в Польше открыли телефонную линию с юрконсультацией на мове

Украинцы смогут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше, а также о том как написать жалобу на своих хозяев-поляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает Польское радио.

Как отметил главный инспектор труда Польши Веслав Лищек в стране открыта специальная инфолиния для граждан Украины, работающих в Польше.

По словам министра Лищека, в Польше работают более 2,5 млн иностранцев, из которых 800 000 работают незаконно. Между тем речь идет о том, чтобы все в Польше работали легально и платили взносы в государственную казну, — подчеркивает министр.

«Украинцы могут получить юридическую консультацию по легальному трудоустройству в Польше. Итак, узнают, какие требования они должны выполнить. Кроме того, узнают также, как писать жалобу на работодателя в Государственную инспекцию труда, так, чтобы инспекция занялась вопросом этого иностранца», — объясняет главный инспектор труда и добавил, что консультанты владеют украинским языком.