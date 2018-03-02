02.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Днепропетровским детям сообщили, что у них внеплановые каникулы «из-за дяди Вовы»

Днепропетровская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, приняла решение резко сократить потребление природного газа и рекомендовать всем территориальным громадам до 12 марта закрыть все учреждения гуманитарной сферы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил на своей страниче в соцсети мэр Днепропетровска Борис Филатов.

«Дети, у вас будут небольшие каникулы, но скажите спасибо за них не мэру или губернатору, а дяде Вове из соседней страны и «Газпрому», которые не могут пережить спокойно историческое поражение в Стокгольмском арбитраже и решили в 105000-й раз прикрутить Украине вентиль.

Родители, пожалуйста, извините за неудобства и войдите в ситуацию, она реально чрезвычайная и, фактически, с учётом длинных выходных с 8 по 11 марта, детишки побудут дома дополнительно только четыре рабочих дня, то есть 3, 5,6,7-го.

А весна и тепло обязательно будут!», — оптимистично заверил горожан градоначальник.