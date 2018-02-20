20.02.2018, Донецк, Александр Гусар
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Донбасс, ЕС

ДНР готовит открытие представительств в Германии и Норвегии


Представительства Донецкой Народной Республики в ближайшее время вполне могут появиться в Германии и Норвегии.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Донецке заявил председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу сказать, что мы обсудили этот вопрос в Министерстве иностранных дел, и я почти уверен, что это возможно. Мы будем обсуждать, на какой платформе нам будет предоставлена такая возможность. В Чехии, во Франции, в Италии есть такие представительства. Нам нужно иметь конкретную информацию о том, на какой базе мы можем это сделать. И, конечно, это возможно, особенно по отношению к Норвегии и Германии», – сообщил Маурер.

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