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ДНР готовит открытие представительств в Германии и Норвегии
Представительства Донецкой Народной Республики в ближайшее время вполне могут появиться в Германии и Норвегии.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Донецке заявил председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могу сказать, что мы обсудили этот вопрос в Министерстве иностранных дел, и я почти уверен, что это возможно. Мы будем обсуждать, на какой платформе нам будет предоставлена такая возможность. В Чехии, во Франции, в Италии есть такие представительства. Нам нужно иметь конкретную информацию о том, на какой базе мы можем это сделать. И, конечно, это возможно, особенно по отношению к Норвегии и Германии», – сообщил Маурер.
Спасибо!
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