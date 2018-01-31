31.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ДНР и ЛНР подписали протокол о едином таможенном пространстве между республиками

Глава ДНР Александр Захарченко и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник подписали Протокол о намерениях создания единого таможенного пространства между ДНР И ЛНР.

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Такую информацию сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

При подписании документа присутствовали заместитель Председателя Совета Министров ДНР Александр Тимофеев, и.о. министра транспорта ДНР Игорь Андриенко, директор департамента таможенного дела ДНР Виталий Панков, Председатель Совета Министров ЛНР Сергей Козлов и заместитель Председатель Совета Министров ЛНР Олег Черноусов.

«Подписанием этих документов начинается новый этап развития наших Республик. Многое уже было сделано, надеюсь, что после подписания данных документов будет сделано ещё больше. Сегодняшний Протокол о намерениях позволит нам более плотно сотрудничать в плане экономики, а это покажет нашим врагам – мы едины и непобедимы», –отметил Александр Захарченко.

Глава ДНР и руководитель ЛНР подписали документы, которые позволят республикам более тесно сотрудничать друг с другом.

«Сегодня мы подписали не только Протокол о намерениях, который позволит в будущем убрать наши таможенные границы, но и Соглашение о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок», – продолжил выступление Александр Захарченко.

Как отметил и.о. министра транспорта ДНР Игорь Андриенко, Соглашение о сотрудничестве по всем вопросам, начиная от транзита грузов и пассажирского сообщения, до транзита товаров в РФ, было подписано между ГП «Донецкая железная дорога» и ГУП «Луганская железная дорога».

«Безусловно, подписание этих документов – это сближение наших республик. Делить нам нечего: у нас один народ, одна земля, одна задача. Поэтому подписание данных документов будет очень полезно для нашей экономики, нашего взаимодействия, в том числе политического, конечно, поддержания социальной стабильности в наших республиках», — сказал Леонид Пасечник.

В свою очередь, глава ДНР поздравил всех присутствующих с достигнутыми договорённостями:

«Как бы ни хотелось нашим врагам сказать, что мы разделены – это неправда. Всему приходит своё время. Сегодня настал день, когда мы говорим о том, что граница у нас должна быть общая, враг у нас один, будущее у нас одно. Поздравляю с сегодняшним днём. Желаю нашим республикам процветания и победы».