 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина

ДНР направила в Международный уголовный суд доказательства преступлений ВСУ


ДНР передала в Международный уголовный суд ряд материалов за 2,5 года, содержащие сведения о 545 погибших и раненных в результате военной агрессии Украины по отношению к мирным жителям Донбасса.

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Об этом журналистам сообщила член комиссии по фиксации военных преступлений украинских властей на Донбассе, адвокат Елена Шишкина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За 2,5 года своей деятельности комиссия передала в МУС материалы, содержащие сведения по 545 жителям ДНР, погибшим и раненным в ходе военной агрессии Киева, включая 404 взрослых и 141 несовершеннолетнего», – заявила Елена Шишкина.

По её словам, только за декабрь 2017 года прокурору МУС были предоставлены доказательства по 35 случаям, в результате которых погибли 28 человек, столько же получили ранения.

 

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