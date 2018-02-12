12.02.2018, Александр Гусар, Анастасия Самойлова

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ДНР планирует расшириться на юг

ДНР с самого своего образования не раз заявляла, что является наследницей Донецко-Криворожской советской республики.

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Об этом во время митинга, посвящённому 100-летию ДКСР заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел добавить ещё одну вещь. Наши предки нарисовали нам карту, где перечислены Харьков, Таврида. Наверное, нам нужно всё это немного расширить. Нам, наверное, нужна будет и Бессарабия. Мы должны идти по этой карте, расширять свои территории», – заявил Захарченко