12.02.2018, Александр Гусар, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Политика, Украина

ДНР планирует расшириться на юг


ДНР с самого своего образования не раз заявляла, что является наследницей Донецко-Криворожской советской республики.

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Об этом во время митинга, посвящённому 100-летию ДКСР заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы хотел добавить ещё одну вещь. Наши предки нарисовали нам карту, где перечислены Харьков, Таврида. Наверное, нам нужно всё это немного расширить. Нам, наверное, нужна будет и Бессарабия. Мы должны идти по этой карте, расширять свои территории», – заявил Захарченко

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