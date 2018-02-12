12.02.2018, Александр Гусар, Анастасия Самойлова
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ДНР планирует расшириться на юг
ДНР с самого своего образования не раз заявляла, что является наследницей Донецко-Криворожской советской республики.
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Об этом во время митинга, посвящённому 100-летию ДКСР заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я бы хотел добавить ещё одну вещь. Наши предки нарисовали нам карту, где перечислены Харьков, Таврида. Наверное, нам нужно всё это немного расширить. Нам, наверное, нужна будет и Бессарабия. Мы должны идти по этой карте, расширять свои территории», – заявил Захарченко
Метки: Александр Захарченко, Бессарабия, ДНР
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22:15 10 февраляЭксперты говорят о новом витке роста цен на Украине
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20:35 10 февраляИз-за киевской халатности города Донбасса находятся под угрозой затопления
20:29 10 февраляНаблюдатели ОБСЕ: ВСУ оккупировали посёлок на Луганщине и не выпускают оттуда мирных жителей
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21:48 11 февраляАвтор книги о ДКР провёл в Донецке творческую встречу с жителями города
21:14 11 февраляПродажные бандеровцы первыми побегут докладывать о преступлениях ВСУ — депутат
20:49 11 февраляЗападные инструкторы начали подготовку ВСУ к городским боям
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12:29 12 февраляДНР планирует расшириться на юг
12:17 12 февраляГордон заявил, что засунул свою нелюбовь к Бандере в одно место
12:01 12 февраляМайданщики признали украинскую власть оккупационной и требуют продолжения банкета
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11:25 12 февраляИзвестный галичанин признал, что Бандера и Шухевич раскалывают Украину
11:13 12 февраляПод видом учений ВСУ ведут обстрел населённого пункта
11:05 12 февраляНа украинском ТВ националистов объявили «тупыми гиббонами»
10:50 12 февраляУкраина находится на грани войны со своими соседями
10:40 12 февраляПольша готовит списки украинцев — надзирателей «Освенцима»
10:14 12 февраляБывший певец Майдана уже хочет общаться с Путиным
10:01 12 февраляИзвестный украинский композитор просит галичан не тащить своих героев в Киев
9:48 12 февраляЗапад целится в Украину «коктейлем Молотова-Риббентроппа»
9:21 12 февраляГордон потребовал закрыть путь на ТВ националистическим макакам
9:08 12 февраляНа Украине созрели условия для свержения Порошенко
8:53 12 февраляЛавров рассказал, когда приходится повышать голос на Климкина
8:37 12 февраляПогребинский назвал самую эффективную оппозиционную партию Украины
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1:35 12 февраляЛавров объяснил, почему Москва пока не признает республики Донбасса
23:51 11 февраляСрочно! МИД РФ предупредил, что ЛДНР найдут, чем ответить на американские поставки
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20:49 11 февраляЗападные инструкторы начали подготовку ВСУ к городским боям
20:38 11 февраляВСУ ударили по важному объекту жизнеобеспечения Донбасса
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18:48 11 февраляООН идет в Донбасс
18:37 11 февраля«Стену Яценюка» снова будут, типа, строить
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17:39 11 февраляОхранники Порошенко украли «столб позора» у пикетчиков Саакашвили
17:29 11 февраляГибридный режим ведет Украину к самоизоляции
10:33 11 февраляНа киевском ТВ уже обсуждают окончательный развал Украины
10:29 11 февраляПорошенко крупно облажался с Польшей
10:26 11 февраляПольша начала процесс возвращения Львова
10:22 11 февраляЧему научила война жителей Донбасса
0:01 11 февраляПравославная мобилизация сорвала планы киевского режима
22:45 10 февраляБандера доведет Украину до цугундера
22:21 10 февраляУкраинцы будут все меньше тратить на продукты, и все больше отдавать за услуги ЖКХ
22:17 10 февраляПродукты на Украине дорожают быстрее, чем прогнозировалось
22:15 10 февраляЭксперты говорят о новом витке роста цен на Украине
22:12 10 февраляБюджет Украины снова выполнят за счет раскрутки инфляции
22:09 10 февраляРеальная инфляция на Украине – более 25%
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21:09 10 февраляВ ДНР наглядно показали, как Миссия ОБСЕ перевирает официальные отчёты
20:42 10 февраляДончане почтили память погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филиппова
20:35 10 февраляИз-за киевской халатности города Донбасса находятся под угрозой затопления
20:29 10 февраляНаблюдатели ОБСЕ: ВСУ оккупировали посёлок на Луганщине и не выпускают оттуда мирных жителей
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19:27 10 февраляРуководству Украины предложили учитывать мнение только 1000 семей украинцев
19:14 10 февраляСоцопрос: на востоке Украины сочувствуют погибшим в «АТО», а на западе- завидуют
19:06 10 февраляТелеведущий-националист сетует: переселенцы из Донбасса едут во Львов, но галичанами становиться не хотят
8:53 12 февраляЛавров рассказал, когда приходится повышать голос на Климкина
1:35 12 февраляЛавров объяснил, почему Москва пока не признает республики Донбасса
23:51 11 февраляСрочно! МИД РФ предупредил, что ЛДНР найдут, чем ответить на американские поставки
23:29 11 февраляРоссия будет ждать «грустного конца украинского государства»
22:50 11 февраляМинистр спорта Украины в бессильной злобе закатил антироссийскую истерику
20:30 11 февраляЧеловек-легенда из ОМСБОН
20:11 11 февраляРоссия нанесла в Крыму упреждающий удар
18:29 11 февраляЗавтрак с Тиффани
18:19 11 февраляРоссийский военкор призвал не верить украинским картинкам в Photoshop
9:57 11 февраляВ Киеве, несмотря на нацистов, почтили память Александра Пушкина
21:43 10 февраляОлимпийский вид спорта: хождение по граблям
20:42 10 февраляДончане почтили память погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филиппова
20:00 10 февраляМИД РФ напоминал Порошенко о минских соглашениях даже на Венском балу
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20:16 9 февраляРоссии мстят за Крым и Севастополь в Корее
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7:52 9 февраляЧиновник ЕС проболтался, как планируется перехитрить Россию в Донбассе
22:12 8 февраляВ Германии предложили открыть прямое авиасообщение с российским Крымом
21:44 8 февраляБизнес-партнера Таруты арестовали за многомиллиардное мошенничество в России
21:37 8 февраляНемецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»
20:37 8 февраляВ Раде решили поговорить о «незаконных раскопках в Крыму». Шухевич — против
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22:43 7 февраля«Львов польский, Донецк – российский»: Варшава готовит раздел Украины
20:54 7 февраляВ России грядет второй этап амнистии капиталов
19:54 7 февраляСБУ обьявила о поимке в Одессе «шпиона ФСБ»
18:20 7 февраляЛавров призвал США, Францию и Германию надавить на Киев
16:58 7 февраляУ морпехов Черноморского флота — учения по борьбе с вражескими ДРГ
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13:22 7 февраляНа Украине паника: Запад не сможет проигнорировать голосование Путина в Крыму
13:15 7 февраляЯценюк в США обсуждает, как сорвать выборы в российском Крыму
10:51 7 февраляМорду уже не бьют. Польский политолог безнаказанно оскорбил крымчан на федеральном канале
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