24.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ДНР удалось обменять из украинского плена девушку-калеку с трехлетним ребёнком

В ДНР вернули девушку-калеку с маленьким ребёнком, которая на протяжении трёх лет содержалась в украинском плену ужасных условиях.

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Такую информацию у себя на канале сообщил донецкий журналист Сергей Макаренко.

В ответ на «жест доброй воли» со стороны Украины Республика передала в Киев пленного гранатомётчика ВСУ, больного диабетом.

«Роман Совков 1989 г.р. – гранатомётчик украинской армии. Взяли полгода назад под Марьинкой (западная окраина Донецка). Роман болен сахарным диабетом (не удивляйтесь, в ВСУ берут не только инсулинозависимых, но и с пороком сердца, например)», – пишет Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что данный факт передачи пленного был ответной реакцией на освобождение Украиной женщины с ребёнком, что подтвердила омбудсмен ДНР Дарья Морозова:

«Мы забрали девочку 1995 года рождения. У нее оторвана правая рука и поломаны обе ноги. Она находилась в плену порядка 3х лет», – сказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Отметим, что в плену с девушкой находился годовалый ребенок. Сейчас она в крайне тяжёлом состоянии на реабилитации. Ее ждёт восстановление ног и протезирование.

«Пленный солдат сидел в ДНР в лакшери (luxury – комфортабельный, прим. автора) условиях чуть ли не с растираниями маслом и массажами шиацу, а девочке просто сломали жизнь. Ей и ребёнку. Это Украина, детка. У меня всё», – подытожил журналист.

На снимке: освобожденный из плена гранатометчик ВСУ.