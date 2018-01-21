21.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина, Экономика

До главаря «Азова» дошло, что Россию не взять санкциями


Санкции, введенные против России США и ЕС, не нанесут ей существенного ущерба. Об этом в эфире телеканала «112» заявил основатель полка «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.

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«Я не верю в силу санкций. Российская Федерация — государство с чрезвычайно централизованной экономикой, где государственный сектор превышает 50%. Страна с абсолютно полицейской фээсбэшной вертикалью. Я не думаю, что санкции могут уничтожить РФ или поменять там режим», — сказал Билецкий.

Он считает, что те украинцы, которые ожидают ослабления или падения России, не правы.

«Выживает при санкциях даже Северная Корея, а там санкции намного серьезней. Российская Федерация безусловно выживет. Тот у нас, кто сидит и ждет, что санкции пронесут мимо нас труп нашего врага, человек не очень разумный. Нужно полагаться только на собственные силы», — заявил депутат.

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