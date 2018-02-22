22.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Добкин рассказал о роковой ошибке Януковича


Накануне своего бегства из страны экс-президент Виктор Янукович думал, что обманул майданщиков и беспорядки прекратятся в течение трех дней.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший губернатор Харьковской области, депутат Верховной Рады Михаил Добкин, который встречался с Януковичем в Харькове в ночь с 21 на 22 февраля 2014 года.

«Четыре года назад, в ночь с 21 на 22 февраля, только завершилась встреча, на которой состоялось подписание в присутствии двух министров иностранных дел и одного спецпредставителя Министерства иностранных дел Франции, он представлял департамент, который занимался разными странами, в том числе, Украиной. Подписан этот договор Януковичем и лидерами так называемой на тот момент оппозиции», — напомнил Добкин.

По его словам, Янукович прилетел официально, заранее подготовив визит.

«Он никуда не убегал, у него и в мыслях не было никуда убегать. Пока он приземлялся, поступил звонок, что заминировали аэропорт и час мы с ним простояли на взлетной полосе, он на вертолетах прилетел, ожидали разрешения выехать автобусом. Разговаривали. Он много говорил по телефону. Он дословно мне рассказал о том, что будет завтра, послезавтра. Причем, я же знаю Януковича не первый год, он говорил очень уверенно, спокойно. Он говорит: «Все, я вынужден был пойти на уступки. Но я их все равно перехитрил, потому что послезавтра Майдана не будет».

Я говорю: «Откуда у вас такая уверенность, что Майдана не будет, кто даст такую команду разойтись? Яценюк, Тягнибок или Кличко?». Он говорит: «Какое вообще они имеют к этому отношение? У меня гарантии от двух президентов — от президента Российской Федерации и от президента США. Майдана не будет через три дня. Я побуду день в Харькове, потом поеду в Донецк или в Крым, потом в Донецк. Через три дня вернусь и мы начнем восстанавливать страну. Выборы в 15-м году». К чему я это говорю — он не собирался никуда убегать. Он не собирался покидать Украину таким способом, как покинул», — заявил Добкин.

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