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Добкину разрешили ездить за границу
Печерский районный суд Киева отказался продлевать депутату Верховной Рады Михаилу Добкину обязательство не выезжать за границу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает издание «Українські новини» со ссілкой на источник в суде.
Суд также разрешил Добкину отлучаться из Харькова и Киева без разрешения следователя.
При этом суд продлил Добкину обязательства по первому вызову являться к следователю и сообщать о своем местонахождении.
Напомним, что 15 июля прошлого года Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 млн грн. Позже Добкин сообщил, что нардеп от «Оппоблока» Вадим Новинский внес за него часть залога — 30 млн гривен, а вторую часть (20 млн гривен) внес бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.
Добкин подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.
4 сентября прошлого года Апелляционный суд г. Киева оставил в силе меру пресечения в отношении Добкина в виде ареста с залогом в 50 млн гривен.
Метки: Добкин, загранпоездки, Суд
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