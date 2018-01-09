09.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Добро пожаловать в будни: С украинским безвизом вышло как-то неудобно

Украина заплатила крахом экономики и войной за то, чтобы лишь 4% выезжающих из страны граждан могли пользоваться туристическим безвизовым режимом. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27 декабря 2017-го года Олег Слободян, помощник председателя Госпогранслужбы сообщает, — 380 тысяч, или целых 4% украинцев от общего числа выехавших, воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом.

У остальных был или биометрический паспорт с вклеенной Шенгенской визой, или паспорт старого образца без чипов с биометрическими данными.

Вывод — этим 4% наших граждан есть смысл радоваться, если им все равно, какую цену крахом своей экономики заплатила наша страна за то, что им легче выезжать», — заявил Пиховшек.