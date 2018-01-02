02.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Додона в очередной раз отстранили от президентства

Конституционный суд (КС) Молдавии временно прекратил полномочия президента Игоря Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение обусловлено тем, что на прошлой неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к председателю парламента или премьеру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства, которых отказывался утвердить президент.

Сам Додон полагает, что суд принял решение «на пределе законности и за пределами здравого смысла».

«Эти министры входят в правительство через черный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием. Своим сегодняшним решением КС окончательно перешел в серую зону демократии и правового государства. Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — написал Додон на своей странице в сети «Фейсбук».

Он увидел положительную сторону в своем временном отстранении от должности. Додон полагает, что это убедит молдаван голосовать на предстоящих выборах за его Социалистическую партию, а не за Демократическую партию, которая сейчас формирует правительство.