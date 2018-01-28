28.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Доигрались! В зону «АТО» едет комиссия от Полторака

Минобороны Украины серьёзно обеспокоено состоянием дел в частях и подразделениях, находящихся в зоне «АТО» и всеми силами пытается там навести порядок. С этой целью МО направляет в регион комплексную проверку.

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Такую информацию во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства подполковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эдуард Басурин заметил, что в ДНР относительное затишье вдоль всей линии соприкосновения связывают с прибытием комплексной комиссии МО Украины в зону «АТО».

«Целью проверки являются вскрывшиеся факты масштабного хищения материальных средств в 30-й отдельной механизированной бригаде и одновременный выход из строя девяти единиц бронетанковой техники в 93-й отдельной механизированной бригаде. В состав комиссии включены сотрудники СБУ, в связи с подозрением на факт осуществления диверсии», – отмечает Эдуард Басурин.

Так, одним из вопросов проверки станет проведение расследования по многочисленным фактам небоевых потерь в подразделениях, в частности подрывов личного состава и техники.

«В этой связи, в преддверии приезда комиссии, отмечено проведение работ 311-м отдельным инженерно-техническим батальоном по уточнению карт минных полей в районе населённых пунктов Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, а также Авдеевка, где 26 января зафиксирован подрыв автомобиля «Урал» подразделения ДУК «Правый Сектор», в результате которого один боевик погиб, два получили ранения», – отметил он.

Таким образом минобороны Украины серьёзно обеспокоено состоянием дел в частях и подразделениях, находящихся в зоне «АТО» и пытается взять под контроль эту многотысячную вооружённую банду под названием украинская армия!