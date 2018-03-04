04.03.2018, Мариуполь, Анастасия Самойлова

624 просмотров

Докатились: Крупнейшие метзаводы Украины вынужденно сокращают потребление газа

Целых три мариупольских металлургических предприятия – «Азовэлектросталь», ММК им. Ильича и «Азовсталь» – вынуждены сократить потребление природного газа на 10%.

Об этом журналистам рассказал первый заместитель городского головы Михаил Когут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, ранее глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский обратился с призывом к экономии газа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Руководители заводов, в свою очередь, заявили, что сокращение на 10% потребления газа, якобы, никак не скажется на производстве – утверждается, что на этот случай предприятия располагают альтернативными источниками энергоснабжения.

Свой вклад в экономию голубого топлива внесет и теплосеть. Начиная со вчерашнего вечера, температура теплоносителя была снижена с 76 до 68 градусов.

Донецкий журналист Сергей Макаренко скептически комментирует победные реляции украинских чиновников.

«Это же капец. Это гиганты, которые приносят огромное количество валюты в казну Украины. Докатилась страна…», – написал он в телеграм-канале.