12.02.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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«Доктора Смерть» официально назначат министром, не считаясь с мнением украинцев

Принимая решение о назначении американской гражданки Ульяны Супрун министром здравоохранения, официальный Киев руководствуется заокеанскими требованиями, не считаясь с мнением украинского народа.

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Об этом в эфире украинского телеканала «ЛОТ» заявил политолог Петр Олещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем, что деятельность пани Супрун вызывает достаточно контроверсионную реакцию в обществе – от решительной поддержки до не менее решительного неприятия. Это противостояние с очень серьёзными взаимными обвинениями. Но, насколько я понимаю, у деятельности пани Супрун есть определённая поддержка вне Украины, что непосредственно обосновывает стабильность её пребывания и, соответственно, появление перспективы формализации её статуса», – заключил политолог.