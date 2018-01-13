13.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинский Донбасс будет безлюдным, – политтехнолог Порошенко

После того, как Украина вернет Донбасс под свой контроль, регион надолго останется территорией без промышленности и трудоспособного населения. Об этом в интервью Gazeta.UA заявил политтехнолог Тарас Березовец, сотрудничающий с администрацией президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что даже после того, как мы заберем Донбасс, это будет безлюдная территория на десятки лет.

Почему? Те люди, которые оттуда выехали, возвращаться туда не будут. Там очень негативная демографическая тенденция, там пенсионеров уже около половины. И работоспособное население, как только эта территория будет возвращена, будет стремиться выехать – или в Россию, или в Украину, или ЕС. Поэтому там будет Дикое поле, как оно когда-то было. У Украины не будет денег на восстановление этих территорий.

В чем позитив? Уничтожили старые индустриальные предприятия и шахты, которые давно надо было закрыть. За это надо Путину сказать «спасибо». Все это восстанавливать никто не будет. Это десятки миллиардов долларов, Запад выделять эти деньги не будет. Это очень долгий процесс.

Россия, конечно, будет платить контрибуции только тогда, когда ее привлекут к международному трибуналу. Это произойдет, но очень не скоро. Но до этого времени этот регион обречен быть в таком состоянии. Там ничего не будет. Все предприятия вырезаны.

Там и так уже фактически вывезено, и вывезено все, что только там есть. Что там останется? Только пенсионеры, которым платить пенсию? Ничего производить они не в состоянии. В лучшем случае – какое-то примитивное сельское хозяйство», — рассуждает украинский пропагандист.