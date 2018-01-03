 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
03.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина

Донбасс: пьяный украинский солдат подорвался на своей же мине


Солдат украинской армии в состоянии алкогольного опьянения забрёл на своё минное поле, в результате чего подорвался на одной из мин.

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Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«1 января в районе населённого пункта Старый Айдар военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, находясь под воздействием алкоголя, зашёл на минное поле и подорвался. От полученных ранений боец скончался на месте», − сообщил Андрей Марочко.

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