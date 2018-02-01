11.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова,Александр Гусар

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Донбасс решает вопрос 100-летней давности

Истории свойственно повторяться. Подтверждением этих слов является тот факт, что события гражданской войны в России, которая была сто лет назад, во многом повторяют всё то, что сейчас переживают республики Донбасса, с одной только разницей: нынешние националисты куда более жестокие и подлые, чем те, что были раньше.

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Об этом «ПолитНавигатору» рассказал известный политолог и политический обозреватель международного информационного агентства «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

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«ПолитНавигатор»: Расскажите, пожалуйста, о цели вашего визита в ДНР.

Владимир Корнилов: Ну, во-первых, я – дончанин, приехал сюда, чтобы повидать маму и пообщаться со старыми друзьями. Но кроме того сейчас отмечается 100-летие Донецко-Криворожской республики и я, как автор пока ещё единственной книги о ДКР, считаю, что в столь значимую дату я должен быть в Донецке.

«ПолитНавигатор»: События вокруг ДНР и ЛНР во многом повторяют то, что происходило сто лет назад во время гражданской войны. Какие из исторических параллелей кажутся вам наиболее яркими?

Владимир Корнилов: Вы знаете, я уже не раз слышал от представителей самых разных идеологических течений, что когда читаешь книгу о событиях столетней давности, поражаешься схожести: ты как будто бы читаешь сегодняшние газеты. В принципе, если открыть заголовки, посмотреть цитаты, сравнить с нынешними и просто заменить фамилии, то, по сути, увидите одно и тоже. Тогда мы, дончане, киевляне и москвичи, спорили о том же самом – о русском языке и о его правах и защите, об украинизации, о связях с Россией, о том, что Донбасс не может жить в отрыве от России.

К большому сожалению, тогда все эти споры остались не до конца разрешёнными. Большевики решили, что все споры – лишь условности. Все эти споры были положены в долгий ящик, а теперь они распрямляются как пружина. И сегодня мы являемся заложниками того отложенного вопроса

«ПолитНавигатор»: Чем, по вашему мнению, нынешние националисты отличаются от тех, против которых в прошлом столетии пришлось бороться защитникам ДКСР?

Владимир Корнилов: Сто лет назад украинские националисты, как те, что поддерживали УНР, так и национал-большевики, представляющие УССР, в первую очередь, боролись против создания Донецкой республики и в итоге победили, это они в Кремле настояли на том, что надо ДКСР сливать с советской Украиной. Тогда борьба шла между разными ветвями, как, собственно, и сейчас. Тогда националисты играли гораздо меньшую роль, потому что шли в обозах германской армии. Они не «освобождали» города, а просто занимали их вслед за немцами спустя 2 — 3 дня.

Нынешние националисты, в отличие от тех, действительно бомбят города с пушек, самолётов, артиллерии и так далее. А лозунги, по сути, остались теми же.