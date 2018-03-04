04.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Донецк «подписался» за «Гиви»


Жители ДНР выразили своё отношение к предложению помощника президента России Владислава Суркова назвать новую стратегическую ракету в честь легендарного ополченца Михаила Толстых, известного по позывному «Гиви».

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Отметим, что данная инициатива почти сразу же нашла отклик среди жителей ДНР, которые выразили свою гражданскую позицию в народном творчестве.

Кроме этого, корреспонденты пресс-службы ВС ДНР также не остались в стороне. Так, военкор Денис Григорюк у себя на страничке в социальной сети «Вконтакте» отмечает, что комбат подразделения «Сомали» совершал реальные подвиги, а не медийные.

«Западные «партнёры» в ужасе наблюдали за картинкой, где ракета пересекает континенты и готова поразить неприятеля. Ровно так же они и смотрели, как Гиви уничтожает марионеток, посланных Киевом на войну с Донбассом. Название «Гиви» только усилит эффект, ведь не зря же Facebook судорожно отслеживает и удаляет все публикации даже годичной давности посвящённые комбатам Донбасса Гиви и Мотороле», – пишет Денис.

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