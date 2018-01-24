24.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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Донецкая Народная Республика переходит на стандарты Евразийского союза

В ДНР достигнута договорённость с Федеральным бюджетным учреждением «Стандартинформ» о предоставлении права распространения официальных документов по стандартизации Российской Федерации.

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Такое заявление в ходе рабочей встречи главы ДНР Александра Захарченко с представителями ГП «Донецкстандартметрология» сделал и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перед вашей организацией стоит основная задача – это качество наших продуктов питания и товаров. Мы должны показать всему миру и, в первую очередь, нашим гражданам, что знак качества Донецкой Народной Республики – это то, на что можно полагаться и на что равняться», — сказал он.

В свою очередь, и.о. министра промышленности и торговли ДНР Алексей Грановский отчитался о проделанной работе и рассказал о ситуации в подведомственных предприятиях ГП «Донецкстандартметрология».

«За время нахождения предприятия в зоне ответственности Минпромторга мы наладили тесное взаимодействие с департаментом государственной политики в области техрегулирования, стандартизации и единства измерений Минпромторга Российской Федерации. Благодаря сотрудничеству достигнуто решение об аккредитации органа по сертификации продукции и проверке эталонов в РФ для применения стандартов на территории ДНР. Мы заключили договор с Федеральным Бюджетным учреждением «Стандартинформ» («московское предприятие) о предоставлении права распространения официальных документов по стандартизации. То есть можно сказать, что мы в шаге от начала выдачи на территории Республики сертификата евразийского образца», – заявил и.о. министра промышленности и торговли ДНР.

Грановский отметил, что надеется, что первый такой сертификат Республика получит уже через пару месяцев.

«Кроме этого, совместно с ГП «Донецкстандартметрология» мы начали проект добровольной сертификации «Стандарт Донбасса» для того, чтобы сделать узнаваемой продукцию наших производителей. Если я не ошибаюсь, около 60-70% предприятий уже получили данный сертификат и нанесли на свои упаковки», – подчеркнул он.

Суммируя всё выше сказанное, Грановский отметил, что сейчас перед Министерством поставлена задача сделать продукцию Республики узнаваемой не только в ДНР, но и, по большому счёту, на территории стран Евразийского Союза».