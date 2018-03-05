05.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Дорогой Мазепы: Порошенко хочет, чтобы ВСУ тренировали шведы


Петр Порошенко доволен сотрудничеством украинского и шведского военных ведомств и выступает за привлечение шведских военных к обмену опытом в одном из тренинговых центров в Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом Порошенко сказал на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в Киеве, сообщает пресс- служба украинского президента.

«Я очень доволен, дорогие господа министры, сотрудничеством, которое ведут наши оборонные ведомства. Я дал поручение господину министру (министру обороны Степану Полтораку, — ред.) и начальнику Генерального штаба (Виктору Муженко, — ред.) создать все условия, чтобы шведские военнослужащие были привлечены к миссии в тренинговом центре», — сказал Порошенко.

По словам президента, украинские военнослужащие также передают свой опыт шведским коллегам, в частности по противодействию гибридной агрессии Российской Федерации — «как действовать эффективно для того, чтобы остановить агрессора».

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