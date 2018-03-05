05.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Доскакались: Россия уменьшит транзит через Украину в 5 раз

Россия планирует сократить транзит газа через Украину в пять раз в течение ближайших двух-трех лет. Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

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«Мы построили «Голубой поток», «Северный поток», трубу через Белоруссию. Этот процесс продолжается. Если мы завершаем строительство двух ниток «Турецкого потока», строим две нитки «Северного потока-2», у нас остается технический объем газа, который мы будем должны еще прокачивать через Украину. Мы его оцениваем в 15-20 млрд кубов. Для сравнения в прошлом году мы прокачали через Украину 93 млрд кубов», — сказал Симонов.

По его словам, «Газпром» сейчас разрывает контракты с «Нафтогазом Украины», чтобы заключить новые контракты с гораздо меньшим объемом транзита. При этом рынок самой Украины, утверждает эксперт, не представляет интереса для российского монополиста.

«Украинский рынок схлопнулся, потому что на Украине началась деиндустриализация, которая выразилась в резком сокращении потребления газа. Поскольку Украина потребляет российский газ по реверсу, суммарно это на наших поставках никак не сказалось», — сказал Симонов.